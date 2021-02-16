Аслан Карацев и Наоми Осака пробились в полуфинал Australian Open

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфиналисты определились сегодня в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии по теннису, который продолжается на кортах "Мельбурн Парка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском турнире первым участником 1/2 финала неожиданно стал 114-й номер мирового рейтинга российский теннисист Аслан Карацев, который одолел в четырехсетовом четвертьфинальном поединке болгарина Григора Димитрова, занимающего 21-е место в рейтинге АТР, - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В полуфинале россиянин будет соперничать с победителем сегодняшнего матча между первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым (7-й номер мирового рейтинга).

17 февраля второй номер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом (6). Еще один четвертьфинал будет чисто российским - Даниил Медведев (4) сыграет с Андреем Рублевым (8).

У женщин первой в полуфинал прошла японская теннисистка Наоми Осака (3), обыгравшая в двух партиях представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (71) - 6:2, 6:2. В другом сегодняшнем четвертьфинале второй номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп сыграет с американской теннисисткой Сереной Уильямс (11). 17 февраля первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с чешкой Каролиной Муховой (27). В последнем поединке за выход в финал сыграют американки Джессика Пегула (61) и Дженнифер Брэди (24).

Также 17 февраля в полуфинале состязаний женских пар Australian Open белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сразятся с американо-нидерландским тандемом Николь Меличар / Деми Схюрс.

На турнире Phillip Island Trophy белорусский дуэт Александра Саснович / Вера Лапко вышли в четвертьфинал, победив сегодня американский дуэт Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария, - 6:4, 6:3. Там соперницами белорусок будет индийско-российская пара Анкита Райна / Камилла Рахимова.-0-