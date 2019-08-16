"Астана" будет соперничать с БАТЭ за выход в групповой этап Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казахстанской "Астаны" будут соперниками борисовского БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда чемпионы Казахстана победили мальтийскую "Валетту" - 5:1 (дома) и 4:0 (в гостях). Одним из ведущих игроков "Астаны" является белорусский полузащитник Иван Маевский. Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между БАТЭ и "Астаной" состоится 22 августа в Нур-Султане, ответный - 29 августа на поле "Борисов-Арены".

Оба соперника начинали нынешний еврокубковый сезон в квалификации главного клубного турнира Старого Света - Лиге чемпионов. В первом круге квалификации БАТЭ одолел по сумме двух встреч польский "Пяст" из Гливице - 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях), а затем уступил норвежскому "Русенборгу" - 2:1 (дома) и 0:2 (в гостях) и перешел в Лигу Европы, где взял верх над боснийским "Сараево" - 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома).

Футболисты "Астаны" на старте квалификации ЛЧ уступили румынскому чемпиону "Клужу" - 1:0 (дома) и 1:3 (в гостях), а потом в Лиге Европы были сильнее андоррской "Санта-Коломы" - 0:0 (в гостях) и 4:1 (дома). -0-