"Астана" Ивана Маевского вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанская "Астана" с белорусским полузащитником Иваном Маевским в составе выиграла на своем поле у андоррского клуба "Санта-Колома" со счетом 4:1. В рядах победителей хет-трик оформил хорватский легионер Марин Томасов.

В первой игре, состоявшейся неделю назад в Андорре, соперники разошлись миром - 0:0. Следующим оппонентом "Астаны" будет мальтийская "Валетта".

Еще два казахстанских клуба сегодня завершили выступление в Лиге Европы. Футболисты "Ордабасы" в Шымкенте проиграли чешской команде "Млада Болеслав" - 2:3. В первой встрече в Чехии была зафиксирована ничья - 1:1. В Алматы "Кайрат" под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского принимал израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы и сыграл вничью - 1:1. Первую встречу израильский клуб выиграл 2:0.

Белорусский представитель в 2-м раунде Лиги Европы солигорский "Шахтер" сегодня сыграет в гостях с датским "Эсбьергом". Неделю назад в Солигорске белорусская дружина победила со счетом 2:0. В случае успеха по сумме двух поединков "Шахтер" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия). В первой встрече итальянский клуб одержал викторию с крупным счетом 3:0.-0-