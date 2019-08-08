"Астана" разгромила "Валетту" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанская "Астана" с белорусом Иваном Маевским в составе разгромила мальтийскую "Валетту" со счетом 5:1 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей арене, футболисты "Астаны" уже в первом тайме трижды поразили ворота соперников. После перерыва хозяева отличились еще два раза, на что гости ответили одним голом. Ответная игра состоится 15 августа на Мальте. Сильнейший в этой паре поспорит за выход в групповой раунд с победителем двухматчевой дуэли между борисовским БАТЭ и боснийским "Сараево". Сегодня эти клубы встретятся в Зенице, а 15 августа сыграют на поле "Борисов-Арены".

Еще один белорусский представитель в 3-м раунде Лиги Европы солигорский "Шахтер" сегодня будет соперничать на выезде с итальянским "Торино". Ответная игра пройдет 15 августа на минском стадионе "Динамо". В случае успеха по сумме двух поединков "Шахтер" встретится в плей-офф с победителем пары "Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия).-0-