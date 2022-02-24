"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в 1/8 финала Лиги чемпионов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два заключительных поединка первого этапа 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов завершились вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Мадриде английский "Манчестер Юнайтед" пропустил мяч на 7-й минуте встречи с испанским "Атлетико", когда отличился Ренан Лоди. Хозяева долгое время сдерживали атаки гостей, но на 80-й минуте Энтони Эланга после отличной передачи Бруну Фернандеша сравнял счет - 1:1.

В португальской столице лиссабонская "Бенфика" дважды уступала нидерландскому "Аяксу", однако сумела уйти от поражения - 2:2. Один из мячей в составе гостей забил лучший бомбардир ЛЧ ивуарийский форвард Себастьян Алле, для которого это 11-й гол. Ответные матчи в этих парах состоятся 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

Результаты остальных стартовых встреч 1/8 финала чемпионской Лиги:

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 1:1, "Челси" (Лондон, Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0. Ответные матчи пройдут 16 марта.

"Интер" (Милан, Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:2, "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) - 1:1. Ответные матчи пройдут 8 марта.

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 1:0, "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:5. Ответные матчи пройдут 9 марта.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок намечено провести 28 мая в Санкт-Петербурге.-0-