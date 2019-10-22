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22 октября 2019, 22:05

"Атлетико" одолел "Байер", донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов

Фото "Атлетико"
Фото "Атлетико"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в четырех группах футбольной Лиги чемпионов завершается первая половина турнирной дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квартете С донецкий "Шахтер" принимал в Харькове хорватское "Динамо" из Загреба, и на 16-й минуте Евгений Конопляка вывел хозяев вперед. Динамовцы бросились отыгрываться, и через 9 минут Дани Ольмо восстановил равновесие в счете. Через 15 минут после начала второго тайма гости заработали пенальти, который четко реализовал Мислав Оршич. Чемпионы Украины не сдались, постоянно атаковали, и на 75-й минуте Додо установил окончательный результат - 2:2.

Сегодня лидер этой группы английский "Манчестер Сити" играет у себя дома с аутсайдером - итальянской "Аталантой" из Бергамо. Положение команд: "Манчестер Сити" - 6 очков (2 матча), "Шахтер" - 4 (3), "Динамо" - 4 (3), "Аталанта" - 0 (2).

В Мадриде испанский "Атлетико" одолел немецкий "Байер" из Леверкузена со счетом 1:0 благодаря голу Альваро Мораты на 78-й минуте игры.

В другом поединке 3-го тура в группе D итальянский "Ювентус" встречается в Турине с московским "Локомотивом". Положение команд: "Атлетико" - 7 (3), "Ювентус" - 4 (2), "Локомотив" - 3 (2), "Байер" - 0 (3).

Сегодня проходят матчи еще в двух группах:

А - "Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Реал" (Мадрид, Испания). Турнирное положение после двух туров: "Пари Сен-Жермен" - 6, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1, "Реал" - 1.

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия). Турнирное положение после двух туров: "Бавария" - 6, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1, "Тоттенхэм" - 1.-0-

Фото УЕФА, "Атлетико", "Динамо" (Загреб)

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