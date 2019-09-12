Атлеты из восьми стран примут участие в турнире по единоборствам в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атлеты из восьми стран примут участие в международном турнире BFC 47 (Belarusian Fighting Championship) по единоборствам, который пройдет в минском Дворце спорта 13 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции один из организаторов соревнований Андрей Тумас, передает корреспондент БЕЛТА.

"В программе турнира будут проведены 12 поединков по правилам смешанных единоборств и кикбоксинга. Также запланирована матчевая встреча Беларусь - Азия. Как показала практика, такой формат соревнований интересен зрителям. Всего будут состязаться 24 спортсмена из России, Украины, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Грузии", - рассказал Андрей Тумас.

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков отметил, что главным поединком вечера станет бой по правилам кикбоксинга белоруса Петра Романкевича с атлетом из Узбекистана Мурадом Азимовым.

Поединки по смешанным единоборствам пройдут в формате трех раундов по 5 мин, в кикбоксинге - три раунда по 3 мин. Начало соревнований в 19.00.

Организаторами турнира выступают Belarusian Fighting Championship и Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств.-0-