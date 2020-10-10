"Авангард" обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" одержал победу над "Сибирью" в матче чемпионата КХЛ – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей, цвета которых защищают сразу три белоруса, Кирилл Готовец, Никита Комаров и Андрей Стась шайбы забросили Рид Буше, Сергей Шумаков и Корбэн Найт. Стоит отметить, что вратарь "ястребов" Игорь Бобков оформил первый в нынешнем сезоне шатаут.

В Нижнекамске местный "Нефтехимик" обыграл в овертайме земляков из казанского "Ак Барса" – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0). В основное время матча у победителей отличились игроки "волков" Владимир Галузин и Марат Хайруллин. За "барсов" забрасывали Александр Бурмистров и Стефан Да Коста.

Победу хозяевам на первой минуте овертайма принес метким броском Павел Порядин.

Также в овертайме ярославский "Локомотив" белорусского тренера Андрея Скабелки победил московское "Динамо" – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

У "железнодорожников" результативные атаки завершали Никита Черепанов, Денис Алексеев и Атте Охтамаа. В дужине экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова отличились Егор Брызгалов и Дмитрий Яшкин.-0-