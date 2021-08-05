Австралиец Киган Палмер стал олимпийским чемпионом по скейтбордингу

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект олимпийских наград сегодня разыграли скейтбордисты, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях мужчин в дисциплине "парк" лучшим оказался австралиец Киган Палмер - 95,83 балла. Серебро завоевал бразильский скейтбордист Педро Баррос (86,14), бронзовым призером стал американец Кори Джуно (84,13).

Для мастеров скейтборда это были дебютные Олимпийские игры, на них были разыграны четыре комплекта медалей. Первым в истории олимпийским чемпионом стал японский спортсмен Юто Хоригоме, который выиграл турнир в дисциплине "улица". Также впервые в Токио представлены каратэ, баскетбол 3х3, серфинг и спортивное скалолазание.-0-