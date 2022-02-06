Австралийка Джакара Энтони завоевала золото Игр-2022 в могуле

Джакара Энтони. Фото Getty Images
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австралийская фристайлистка Джакара Энтони стала олимпийской чемпионкой по могулу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На Играх в Пекине Энтони набрала наибольшие суммы баллов во всех стартах - в квалификации, первом и втором финале, а также в суперфинале. Золотую медаль австралийке в итоге принес результат в 83,09 очка.
Серебряная награда досталась американке Джейлин Кауф (80,28), бронзовая медаль у россиянки Анастасии Смирновой (77,72). Чемпионка Игр-2018 Перрен Ляфонт из Франции стала только четвертой.-0-