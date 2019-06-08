Австралийка Эшли Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала победительницей открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке австралийка уверенно выиграла у чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в двух сетах - 6:1, 6:3. Для Эшли Барти это первый титул в одиночном разряде на турнирах серии "Большого шлема".

В решающем поединке мужского одиночного разряда 9 июня 11-кратный чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Год назад они также встречались в финале парижского турнира, и тогда испанец победил без особого труда - 6:4, 6:3, 6:2.

Также в воскресенье в Париже состоится финал в женском парном разряде, в котором венгерско-французский тандем Тимея Бабош / Кристина Младенович сыграет с китайским дуэтом Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.

Ранее в решающей встрече смешанных пар хорват Иван Додиг и Латиша Чан из Китайского Тайбэя победили канадско-хорватский тандем Габриэла Дабровски / Мате Павич - 6:1, 7:6 (7:5).-0-