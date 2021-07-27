Австралийка Маккаун выиграла золото Олимпиады в заплыве на 100 м на спине

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийская пловчиха Кайли Маккаун выиграла золото Олимпийских игр на дистанции 100 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ее победный результат - 57,47 сек. Это новый олимпийский рекорд на этой дистанции. Стоит отметить, что австралийка продемонстрировала недюжинную волю к победе, выйдя вперед лишь на последних метрах дистанции.

Второе место у канадки Кайли Масс - 57,72 сек. Бронзу завоевала американка Реган Смит - 58,05 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-