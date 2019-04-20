Австралийки сравняли счет в матче с белорусками в полуфинале Кубка Федераций - 1:1

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко проиграла Эшли Барти во втором одиночном поединке полуфинального матча Кубка Федераций между сборными Беларуси и Австралии, который проходит в Брисбене. После первого дня счет равный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете Виктория Азаренко несколько раз выходила вперед, но уступила на тай-брейке - 6:7 (2:7). Во второй партии Эшли Барти сыграла более надежно и выиграла со счетом 6:3.

В стартовом одиночном поединке на корте Pat Rafter Arena белоруска Арина Соболенко переиграла австралийку Саманту Стосур - 7:5, 5:7, 6:3.

Белоруска Арина Соболенко победила австралийку Саманту Стосур в первом матче 1/2 финала Кубка Федераций В первом одиночном поединке на корте Pat Rafter Arena десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко переиграла австралийку Саманту Стосур, занимающую 77-е место в рейтинге WTA - 7:5, 5:7, 6:3.

В воскресенье, 21 апреля, состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Эшли Барти, Виктория Азаренко - Саманта Стосур. Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.

По регламенту соревнований, во второй день капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.

Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.

Победители полуфинальных встреч встретятся 9-10 ноября в решающем матче Кубка Федераций.-0-

Фото официального сайта Кубка Федераций