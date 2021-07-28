Австралийская четверка распашная выиграла золото Олимпиады в гребле академической

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийская мужская четверка распашная выиграла золото Олимпиады в гребле академической, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителей - 5 мин. 42,76 сек. Второе место заняли гребцы из Румынии - 5 мин. 43,13 сек. Третье место у квартета из Италии - 5 мин.43,60 сек.

Стоит отметить, что в этом виде программы пять Олимпиад подряд победы одерживали британские спортсмены. На этот раз они также были близки к защите титула, однако в итоге довольствовались местом вне тройки сильнейших.-0-