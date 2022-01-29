Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые выиграла Australian Open

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала победительницей открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финальном поединке женского одиночного разряда первая ракетка планеты за полтора часа переиграла в двух сетах американскую теннисистку Даниэль Коллинз, которая занимает 30-е место в рейтинге WTA - 6:3, 7:6 (7:2).

Первую партию австралийка выиграла довольно легко, а начало второго сета осталось за американкой, которая повела со счетом 5:1. Однако это не смутило Барти и она сумела восстановить паритет - 5:5. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне австралийской теннисистки. В этой игре в активе Эшли Барти 10 эйсов при одном у соперницы. Для американки это был первый финал на турнирах серии "Большого шлема", Эшли Барти до этого выигрывала их дважды - в 2019 году она стала победительницей открытого чемпионата Франции, а в 2021-м - была лучшей на кортах Уимблдона.

Завтра в финальном матче мужского одиночного разряда испанский теннисист Рафаэль Надаль (5) встретится с россиянином Даниилом Медведевым (2), для которого это будет второй подряд финал Australian Open. Надаль в шестой раз сыграет в финале австралийского первенства. В 2009 году он стал чемпионом, а в еще четырех решающих поединках на кортах "Мельбурн-Парка" он уступал своим соперникам (2012, 2014, 2017, 2019).

Общий призовой фонд нынешнего австралийского чемпионата составляет $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. У женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-