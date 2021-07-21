Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский Брисбен будет хозяином XXXV летних Олимпийских игр. Такое решения приняли сегодня участники 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В феврале исполком МОК утвердил австралийский штат Квинсленд со столицей в Брисбене в качестве главного кандидата на проведение Олимпиады-2032. В июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы ОИ: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. Также был устранен пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице, для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Города больше не будут соперничать между собой за право проведения Игр, создавая заявочные комиссии, работа которых требовала колоссальных финансовых вложений. Теперь выбор наиболее подходящего варианта доверили специальным комиссиями по летним и зимним Играм, что существенно сократило расходы кандидатов, но при этом сделало процедуру определения олимпийской столицы менее прозрачной.

Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду выражали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.-0-