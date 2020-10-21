Австралийский велогонщик Бен О'Коннор одержал победу на 17-м этапе "Джиро д'Италия"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автралийский велогонщик Бен О'Коннор из дружины NTT одержал победу на 17-м этапе многодневки "Джиро д'Италия - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап протяженностью 203 км триумфатор преодолел за 5 часов 50 мин. 59 сек. Второе место занял представитель команды Bahrain-McLaren Херман Пернштайнер из Австрии. Он уступил Бену О'Коннору 31 сек. Третья позиция в итоговом протоколе этапа осталась за бельгийцем Томасом Де Гендтом из Lotto Soudal. Он отстал от победителя на 1 мин. 10 сек.

На вершине генеральной классификации изменений не произошло. Ее по-прежнему возглавляет португалец Жоао Алмейда, выступающий за Deceuninck - Quick Stepс, - 71 часов 41 мин. 18 сек. Второе и третье места занимают гонщики Sunweb Вилько Кельдерман из Нидерландов, отстающий от обладателя розовой майки лидера на 17 сек., и австралиец Джей Хиндли. Его от гонщика из Португалии отделяют 2 мин. 58 сек.-0-