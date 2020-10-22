Австралийский велогонщик Джей Хиндли выиграл 18-й этап "Джиро д'Италия"

22 октября /Корр. БЕЛТА /. Австралийский велогонщик Джей Хиндли из команды Sunweb выиграл 18-й этап "Джиро д'Италия - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап из Пинцоло до озера Канкано протяженностью 207 км Джей Хиндли проехал за 6 часов. 03 мин. 03 сек. Второе место с аналогичным временем на финише занял британец Тео Гэйган Харт, выступающий за команду Ineos. Третьим финишировал испанец Пелло Бильбао из дружины Bahrain-McLaren. Он завершил гонку с отставанием от победителя на 46 сек.

В общем зачете лидерство захватил представитель Нидерландов и команды Sunweb Вилько Кельдерман - 77 часов. 46 мин. 56 сек. Вторым с отставанием от голландца на 12 секунд идет Джей Хиндли. Замыкает тройку сильнейших Тео Гэйган Харт. Его от лидера отделяют 15 секунд.-0-