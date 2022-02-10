Австриец Алессандро Хеммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле выиграл золото Игр в Пекине в борд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заезде, куда пробились четыре лучших спортсмена, австриец вел борьбу за победу с Элиотом Гронденом из Канады. Судьбу золотой медали в итоге решил фотофиниш: Хеммерле оказался быстрее канадца всего на 0,02 сек.

Бронзовую награду завоевал представитель Италии Омар Визинтин. Для всей тройки призеров эти медали стали первыми в карьере на Олимпиадах.

12 февраля сноубордисты выйдут на старт смешанных командных соревнований по борд-кроссу.-0-