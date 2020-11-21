Австриец Доминик Тим стал первым финалистом итогового турнира АТР

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австриец Доминик Тим второй год подряд пробился в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале австрийский теннисист, занимающий третье место в мировом рейтинге, за три часа одолел в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

Соперник Доминика Тима по завтрашнему финальному поединку определится после встречи второго номера рейтинга АТР испанца Рафаэля Надаля и российского теннисиста Даниилом Медведевым, у которого четвертая позиция.

Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира АТР составляет $5,7 млн. В решающем поединке прошлого турнира Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима.

Итоговый турнир АТР проводится с 1970 года, чаще всех победителем становился швейцарец Роджер Федерер, у которого шесть чемпионских титулов. В июне этого года он перенес операцию на колене и решил досрочно завершить сезон.-0-