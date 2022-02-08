Австриец Маттиас Майер стал олимпийским чемпионом в супергиганте

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийский горнолыжник Маттиас Майер стал победителем соревнований в супергиганте на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Майер завоевал золотую медаль на третьей Олимпиаде подряд: ранее австриец выигрывал скоростной спуск в Сочи и супергигант в Пхенчхане. Всего 4 сотых секунды Маттиасу проиграл ставший вторым американец Райан Кокран-Зигл, в текущем розыгрыше Кубка мира ни разу не поднимавшийся на подиум. Бронзовая медаль на счету лидера сезона в этой дисциплине Александра Омодта Килде из Норвегии (+0,42 сек. отставания).

Свежеиспеченный олимпийский чемпион в скоростном спуске Бит Фойц и один из главных претендентов на победу Марко Одерматт из Швейцарии сошли с трассы.

Завтра на старт соревнований в слаломе выйдут женщины. Следующий комплект наград у мужчин будет разыгран 10 февраля: горнолыжники определят сильнейших в комбинации.-0-