Австрия обыграла Данию в поединке третьего тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске

Во время матча. Фото ФХБ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Австрии обыграла датчан со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в поединке третьего тура молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде австрийцы смогли открыть счет благодаря точному броску Давида Майера на 5-й минуте встречи. Альпийская дружина дважды играла в большинстве, однако реализовать преимущество не смогла. Более того, скандинавам удалось восстановить равновесие. Отличился Миккель Йенсен.

С начала второго периода прошло лишь 35 секунд, когда австрийская команда вышла вперед: шайбу забросил Сенна Питерс. Упрочило положение команды Марко Певаля очередное взятие ворот в исполнении Бенджамена Баумгартнера. Кстати, этот игрок - один из лидеров минского турнира по результативности.

Датчанин Филипп Шульц вернул интригу в течение игры, сократив разницу до минимума. Однако грубая игра скандинавов не позволила им развить успех. Более того, Сенна Питерс оформил дубль, забросив четвертую шайбу в ворота датчан.

В заключительном матче третьего соревновательного дня чемпионата мира в первом дивизионе сборная Беларуси встретится с норвежцами.-0-

Фото ФХБ