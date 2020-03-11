Австрийка Анна Гандлер выиграла индивидуальную гонку юниорского ЧЕ по биатлону

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская биатлонистка Анна Гандлер выиграла индивидуальную гонку чемпионата Европы среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Анна Гандлер преодолела дистанцию в 12,5 км за 44 мин. 47,4 сек. На второй позиции разместилась россиянка Амина Иванова (отставание 1 мин. 16,8 сек.). Бронзовую медаль завоевала полька Йоанна Якела (отставание 1 мин. 27,5 сек.).
Представительницы сборной Беларуси показали следующие результаты: Алина Пильчук стала 33-й, Дарья Кудаева расположилась на 37-м месте, Карина Ануфриенко заняла 40-ю позицию.
Белорус Дмитрий Лазовский в аналогичной гонке сегодня стал пятым. На высшую ступень пьедестала почета поднялся чех Витеслав Хорниг.
Сингл-микст и смешанная эстафета пройдут 12 марта, спринты - 14 марта. Завершится юниорский чемпионат Европы 15 марта пасьютами.-0-