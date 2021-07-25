Австрийка Анна Кизенхофер выиграла олимпийское золото в групповой шоссейной велогонке

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в групповой шоссейной гонке. Это первое золото команды Австрии на летних Играх с 2004 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию протяженностью 137 км 30-летняя австрийка преодолела за 3 часа 52 мин. 45 сек. Второй к финишу приехала опытнейшая нидерландская спортсменка Аннемик ван Влейтен (+1 мин. 15 сек.), бронзовую медаль выиграла итальянская велогонщица Элиза Лонго Боргини (+1 мин. 29 сек.).
Белорусская велосипедистка Елена Омелюсик финишировала 17-й, отстав от чемпионки на 2 мин. 20 сек.
Всего на Олимпиаде в Токио велосипедисты разыгрывают 22 комплекта наград: 4 - на шоссе, 12 - на треке, 4 - в маунтинбайке, 2 - в BMX.-0-