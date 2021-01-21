Австрийка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер победила в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 21 по 24 января в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительница преодолела дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами за 42 мин. 29,3 сек. (1 промах). Второй результат показала украинка Юлия Джима, уступившая победительнице 43,7 сек. (0 промахов). Третьей стала французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше (отставание 1 мин. 04,0 сек., 1 промах).
Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 8-е место, уступив победительнице 1 мин. 52,4 сек. (2 промаха). Анна Сола финишировала 32-й (отставание 3 мин. 31,3 сек., 3 промаха), Ирина Кривко завершила гонку на 42-й позиции (отставание 4 мин. 5,0 сек., 3 промаха), Елена Кручинкина - 72-я (отставание 7 мин. 35,7 сек., 7 промахов). Всего стартовали 96 участниц.
Индивидуальная гонка у мужчин состоится 22 января. Также в программе седьмого этапа Кубка мира масс-старты и эстафеты среди мужчин и женщин.
Завершатся старты в Италии 24 января. -0-