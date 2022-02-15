Австрийская сноубордистка Анна Гассер выиграла золото Олимпиады в биг-эйре

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка защитила звание олимпийской чемпионки, добытое четыре года назад. По сумме двух лучших попыток австрийка набрала 185,50 балла, более чем на восемь очков опередив Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. В этой дисциплине в Пхенчхане Зои была третьей, также на счету новозеландки золото пекинских Игр в слоупстайле. Бронза в биг-эйре досталась представительнице Японии Кокомо Мурасе (171,50).

Также сегодня сильнейших в этой дисциплине сноуборда определят мужчины.-0-