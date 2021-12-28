Австрийские биатлонисты выиграли Рождественскую гонку

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские биатлонисты стали победителями традиционной Рождественской гонки, состоявшейся в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер завершили масс-старт четвертыми, а затем в гонке преследования сумели обойти всех соперников и победили с результатом 32 мин.15,5 сек. Россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев финишировали вторыми (33 мин. 12,3 сек.), замкнули тройку призеров чешские спортсмены Маркета Давидова и Михал Крчмарж (33 мин. 15,2 сек.).

С 2002 года Рождественская гонка проводилась в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке-04". Однако и в прошлом году, и в этом она была перенесена в Рупольдинг в связи коронавирусными ограничениями. По той же причине сегодняшнее шоу прошло без зрителей.-0-