Австрийские горнолыжники выиграли смешанные командные соревнования на ОИ

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийские горнолыжники завоевали олимпийское золото в смешанных командных соревнованиях в параллельном гигантском слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионами в составе сборной стали Катарина Линсбергер, Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер и Йоханнес Штрольц. В финале горнолыжники из Австрии спорили с представителями Германии, в четырех заездах каждая из команд добилась двух побед, но благодаря лучшему общему времени золото досталось австрийцам. Немцы Лена Дюрр, Эмма Айхер, Александр Шмид и Линус Штрассер завоевали серебро. Бронзовые медали выиграли норвежцы Теа Луиза Стьернесунн, Марта Твиберг, Тимон Хауган и Фабиан Сольхайм, которые в малом финале победили команду США.-0-