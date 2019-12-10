Австрийские хоккеисты одержали волевую победу над норвежцами во втором туре молодежного ЧМ в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские хоккеисты победили сверстников из Норвегии со счетом 5:2 (1:2, 0:0, 4:0) на молодежном чемпионате мира в Минске (Д1А), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежцы открыли счет уже на второй минуте. Калле Спаберг Ольсен заставил капитулировать австрийского голкипера Александра Шмидта. Когда через две минуты после первого взятия ворот норвежец Джонатан Херманссон забросил еще одну шайбу, многим, наверняка, показалось, что австрийцы вряд ли вернутся в игру. Однако они смогли сократить разницу в счете: Юлиан Пейр на 17-й минуте огорчил голкипера норвежцев Тобиаса Брейвольда.

Во втором периоде австрийцы смотрелись чуть лучше соперников, активно стараясь сравнять счет. Шансы у них для этого были. Один Тим Харниш упустил минимум три возможности для пополнения бомбардирского счета. Норвежцы давали отпор, в основном делая ставку на индивидуальное мастерство игроков. Но до перерыва счет не изменился.

Через пять минут после начала заключительной трети матча австрийцам удалось сравнять счет: Пауль Хубер дезориентировал вратаря северян отличным подставлением. Еще через четыре минуты австрийцы и вовсе вышли вперед: Тим Харниш все же добился своего, забросив третью шайбу. Норвежцы пытались отыграться, сняли вратаря. Но в итоге получили четвертую и пятую шайбы в пустые ворота от Бенджамина Баумгартнера.

В заключительном матче второго дня соревнований встретятся главные фавориты турнира - команды Беларуси и Латвии.-0-

Сборная Беларуси сыграет с командой Латвии в 2-й день молодежного ЧМ по хоккею Хоккеисты белорусской молодежной сборной в 19.30 начнут свой матч против команды Латвии. По оценке специалистов, данная встреча будет одной из ключевых в чемпионате.

Фото Андрея Покумейко