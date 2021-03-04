Австрийский двоеборец Лампартер выиграл гонку преследования на ЧМ по лыжным видам спорта

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский двоеборец Йоханнес Лампартер выиграл гонку преследования (К-120 + 10 км) на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион мира смог сохранить лидерство после прыжков с трамплина К-120, показав в гонке на 10 км итоговое время 23 мин. 11,1 сек. Серебряную награду завоевал норвежец Ярл Магнус Риибер. Он завершил первый вид программы на третьей позиции, однако за счет отменной лыжной подготовки смог финишировать вторым с отставанием от победителя на 37,1 сек. Бронзу себе обеспечил японец Акито Ватабе, который был вторым в прыжках с трамплина, но не выдержал напора скандинава и откатился на третью позицию в итоговом протоколе с отставанием от чемпиона мира на 45,8 сек.

В медальном зачете планетарного форума по-прежнему лидируют норвежские спортсмены, у которых на счету 10 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. Вторыми идут шведы (2-2-2). Замыкает тройку сильнейших дружин сборная Австрии (2-0-2).-0-