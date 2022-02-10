Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц выиграл комбинацию на Олимпиаде

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц стал олимпийским чемпионом в альпийской комбинации на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первой части соревнований - скоростного спуска - Штрольц шел четвертым, но лучшее время в слаломе позволило австрийцу, только в этом году одержавшего дебютную победу в Кубке мира, обойти всех конкурентов по сумме результатов. Серебряную медаль завоевал норвежец Александр Омодт Килде, уступивший Штрольцу 0,59 сек. Ранее на Играх в Пекине Килде выиграл бронзу в супергиганте. Третье место в комбинации занял канадец Джеймс Кроуфорд (+0,68 сек. отставания).
Завтра на старт олимпийского супергиганта выйдут женщины.-0-