Австрийский теннисист Доминик Тим одержал вторую победу на итоговом турнире АТР

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский теннисист Доминик Тим (3-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу подряд на итоговом турнире АТР, который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня австриец за два с половиной часа одолел на двух тай-брейках вторую ракетку планеты испанца Рафаэля Надаля - 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). В первом туре группового этапа Доминик Тим был сильнее победителя итогового турнира 2019 года грека Стефаноса Циципаса (6). Сегодня греческий теннисист сыграет с россиянином Андреем Рублевым (8), который на старте проиграл Рафаэлю Надалю.

Во втором предварительном квартете лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана (9) - 6:3, 6:2. Российский теннисист Даниил Медведев (4) также в двух партиях взял верх над представителем Германии Александром Зверевым (7) - 6:3, 6:4.

Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира, который завершится 22 ноября, составляет $5,7 млн.-0-