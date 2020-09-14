Австрийский теннисист Доминик Тим впервые выиграл US Open

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский теннисист Доминик Тим впервые стал победителем турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке US Open в Нью-Йорке с представителем Германии Александром Зверевым 27-летний австриец проиграл две партии подряд - 2:6, 4:6, но затем сумел переломить ход игры, выиграв три сета кряду - 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 4 часа 5 минут. До этого Доминик Тим трижды играл в финалах соревнований "Большого шлема" - открытых чемпионатов Франции (2018, 2019) и Австралии (2020) - и во всех уступал своим соперникам.

Ранее в решающем поединке женского одиночного разряда US Open японская теннисистка Наоми Осака переиграла белоруску Викторию Азаренко - 1:6, 6:3, 6:3.

Победители в мужском и женском одиночном разряде американского первенства заработали по $3 млн, финалисты - по $1,5 млн.

В женском парном разряде победил немецко-российский тандем Лаура Зигемунд / Вера Звонарева, в состязаниях мужских дуэтов открытый чемпионат США выиграли бразильский теннисист Бруно Соарес и хорват Мате Павич.-0-