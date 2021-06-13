Австрийцы победили северомакедонцев на чемпионате Европы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Австрии победили команду Северной Македонии со счетом 3:1 в первом матче предварительной группы С чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре на поле Национального стадиона в Бухаресте австрийцы вышли вперед на 18-й минуте после удара Штефана Лайнера. Пропустив гол, дебютанты Евро не опустили руки и через 10 минут капитан сборной Северной Македонии опытнейший форвард Горан Пандев сравнял счет.
После перерыва обе команды много атаковали, но голы забивали только австрийские футболисты. На 78-й минуте игры отличился Михаэль Грегорич, а на 89-й минуте последнюю точку поставил Марко Арнаутович. Это первая победа сборной Австрии в финальных турнирах чемпионата Европы. Позже в этом квартете футболисты Нидерландов сыграют в Амстердаме со сборной Украины.-0-