Австрийцы выиграли олимпийские командные соревнования по прыжкам с трамплина

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийские прыгуны на лыжах стали олимпийскими чемпионами в команде на большом трамплине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали в составе квартета завоевали Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль и Мануэль Феттнер. После первой серии попыток будущие чемпионы шли вторыми, уступая девять баллов словенцам, но в финальном раунде австрийцы показали лучший результат, что и принесло им победу по сумме всех восьми прыжков.

Команда Словении в составе Ловро Коса, Цене Превца, Тими Зайца и Петера Превца в итоге выиграла серебро, бронзовые медали достались прыгунам из Германии Константину Шмиду, Штефану Ляйе, Маркусу Айзенбихлеру и Карлу Гайгеру. В борьбе за третье место немцы всего на 0,8 балла опередили норвежцев.-0-