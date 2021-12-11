"Автодор" догнал УНИКС в Единой лиге ВТБ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты саратовского "Автодора" догнали казанский УНИКС в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в своем восьмом поединке "Автодор" победил в Саратове одного из аутсайдеров турнира польский клуб "Зелена Гура" с результатом 81:74.

В другом сегодняшнем матче краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл в Перми местную "Парму" со счетом 90:85.

Завтра в Казани баскетболисты УНИКСа примут эстонский "Калев" из Таллина, а в Санкт-Петербурге местный "Зенит" сыграет с гостями из "Нижнего Новгорода".

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" свой девятый поединок нового сезона "банковского" турнира проведут 18 декабря в Красноярске с "Енисеем". До этого минские "драконы" одержали всего одну викторию, одолев на своей арене "Калев" с перевесом в два очка - 93:91 (в овертайме). Также одна победа у баскетболистов "Зелены Гуры". Впереди "Автодор" и УНИКС, у которых по 7 побед, по 5 выигрышей имеют "Зенит", "Локомотив-Кубань" и московский ЦСКА.-0-