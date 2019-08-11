Азаренко и Барти не смогли пройти в финал парного разряда на турнире в Торонто

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти не сумели пробиться в финал парного разряда теннисного турнира категории "Премьер" в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном матче с чешским тандемом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова белорусско-австралийский дуэт выиграл первую партию со счетом 6:3, но затем проиграл - 3:6 и 4:10, завершив выступление на турнире.
До этого Виктория Азаренко и Эшли Барти победили австралийскую пару Моника Адамчак / Сторм Сандерс - 6:1, 6:2, немецко-чешский дуэт Юлия Гёргес / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3, а также бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 4:6, 6:2, 10:5.
В финале Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют с голландско-немецким тандемом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд.
В решающем поединке одиночного разряда американка Серена Уильямс встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.-0-
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