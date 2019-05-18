Азаренко и Барти обыграли Саснович и Цуренко в четвертьфинале парного разряда турнира в Риме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в полуфинал парного разряда на турнире категории "Премьер" в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белорусско-австралийский дуэт победил белоруску Александру Саснович и украинку Лесю Цуренко в двух сетах - 6:2, 6:4. В матче за попадание в финал Виктория Азаренко и Эшли Барти сегодня сыграют с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

На мужском турнире серии "Челленджер" в Самарканде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра стали победителями парного разряда, обыграв в решающем матче росиянина Теймураза Габашвили и Сергея Фомина из Узбекистана - 3:6, 6:3, 10:4.-0-