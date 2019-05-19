Азаренко и Барти выиграли парный разряд турнира в Риме

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали победительницами парного разряда турнира категории "Премьер" в Риме с общим призовым фондом $3,4 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном матче белорусско-австралийский дуэт обыграл немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схюрс - 4:6, 6:0, 10:3.
В финале одиночного разряда седьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова взяла верх над британкой Йоханной Контой, занимающей 42-е место в мировом рейтинге - 6:3, 6:4.-0-
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