Азаренко и Барти вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Торонто

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти стали четвертьфиналистками парного разряда турнира категории "Премьер" в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорусско-австралийский тандем уверенно переиграл в двух сетах немку Юлию Гергес и чешку Каролину Плишкову - 6:1, 6:3.

Сегодня вечером в борьбе за выход в полуфинал Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с бельгийкой Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя.-0-