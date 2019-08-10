Азаренко и Барти вышли в полуфинал парного разряда турнира в Торонто

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда турнира категории "Премьер" в канадском Торонто, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белорусско-австралийский дуэт победил бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя - 4:6, 6:2, 10:5. В полуфинале Виктория Азаренко и Эшли Барти сыграют с чешской парой Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.
Во втором полуфинале голландско-немецкий тандем Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд встретится с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN