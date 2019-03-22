Азаренко и Лапко проиграли свои матчи на турнире в Майами, Саснович вышла во второй раунд

Белорусские теннисистки провели свои матчи на турнире категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $9 млн.

В рамках 1/64 финала Александра Саснович (36) одолела швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (77) - 4:6, 7:5, 6:4. Во втором раунде она встретится с представительницей Дании Каролин Возняцки (13). Вера Лапко (64) также в рамках первого раунда проиграла француженке Ализе Корне (53) - 5:7, 7:6 (9:7), 1:6.

Виктория Азаренко (46), проводившая свой поединок 1/32 финала, уступила еще одной французской теннисистке Каролин Гарсии (21) - 3:6, 4:6.

Сегодня девятая ракетка мира Арина Соболенко во втором раунде сыграет с австралийкой Айлой Томлянович (40).