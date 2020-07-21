Азаренко и сестры Уильямс сыграют на теннисном турнире в Лексингтоне

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 58-е место в мировом рейтинге, выступит на турнире в американском Лексингтоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме белоруски в состязаниях примут участие еще две бывшие первые ракетки планеты - американки Серена Уильямс (9-й номер рейтинга WTA) и Венус Уильямс (67), а также их соотечественница Слоан Стивенс (37). Турнир в Лексингтоне, который пройдет с 10 по 16 августа, станет вторым после коронавирусной паузы.

Женский теннисный сезон возобновится в итальянском Палермо, где соревнования состоятся с 3 по 9 августа. В них сыграет лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге. Кроме нее на открытые корты Country Time Club сицилийской столицы намерены выйти экс-первая ракетка планеты, второй номер мирового рейтинга румынка Симона Халеп.

В конце лета сильнейшие теннисистки планеты соберутся в Нью-Йорке, где с 31 августа по 13 сентября пройдет очередной турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.

Мужчины до старта на US Open выступят на соревнованиях в Вашингтоне (14-21 августа) и Нью-Йорке (22-28 августа).-0-