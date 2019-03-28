Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уверенно переиграли в четвертьфинале канадско-китайский тандем Габриэла Дабровски / Сюй Ифань - 6:2, 6:2.

Габриэла Дабровски / Сюй Ифань

В борьбе за выход в финал белорусско-бельгийская пара 29 марта встретится с Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти, которые в 1/4 финала обыграли румынско-хорватский дуэт Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак - 6:1, 6:3.

Эшли Барти и Виктория Азаренко

Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась и в полуфинал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с эстонкой Анетт Контавейт (19). В другом поединке за выход в финал румынка Симона Халеп (2) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Женский турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет $9 млн, завершится 30 марта.-0-