Азаренко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Берлине

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в полуфинал парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белорусский дуэт победил в двух сетах хорватско-американский тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс - 6:3, 6:4. В первом раунде Виктория Азаренко и Арина Соболенко переиграли чешский дуэт Каролина Мухова / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3. В полуфинале белоруски будут соперничать с канадско-мексиканской парой Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.

В 1/8 финала одиночного разряда Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) сегодня обыграла немецкую теннисистку Ангелику Кербер (27) - 6:3, 7:5. Следующей соперницей белоруски будет американка Джессика Пегула (26). На старте соревнований в столице Германии Виктория Азаренко (16) обыграла в двух партиях еще одну представительницу Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2).

Вчера четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

Турнир в Берлине финиширует 20 июня.-0-