Азаренко из-за травмы не доиграла финальный матч в Монтеррее

Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (67-й номер мирового рейтинга) не смогла из-за травмы завершить финальный матч турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке Виктория Азаренко проиграла первую партию испанке Гарбинье Мугурусе (19) 1:6, а во втором сете при счете 1:3 белоруска не смогла продолжить игру из-за повреждения ноги.

