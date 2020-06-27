Азаренко проиграла Коллинз на выставочном турнире в Чарлстоне

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (58-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение на выставочном турнире Credit One Bank Invitational в американском Чарлстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке Виктория Азаренко уступила американской теннисистке Даниэль Коллинз (51) - 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На старте турнира белоруска проиграла еще одной американке Дженнифер Брэди (48) также в двух сетах - 3:6, 2:6.

В парном матче Виктория Азаренко и американка Мэдисон Киз в упорной борьбе проиграли американскому дуэту София Кенин / Бетани Маттек-Садс - 2:6, 6:1, 7:10.

Соревнования в Чарлстоне завершатся 28 июня.-0-