Азаренко проиграла Стивенс на турнире в Мадриде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (52-й номер мирового рейтинга) проиграла во втором круге одиночного разряда теннисного турнира категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала Виктория Азаренко уступила американке Слоан Стивенс (8) в трехсетовом поединке - 4:6, 6:2, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В первом раунде белоруска победила россиянку Дарью Касаткину (21) - 7:5, 6:4.

7 мая Александра Саснович (33) в матче 1/16 финала встретится со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой (109).-0-