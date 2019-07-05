Виктория Азаренко проиграла Симоне Халеп в 1/16 финала одиночного разряда Уимблдона

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила румынке Симоне Халеп и не вышла в 1/8 финала одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только на старте первого сета сегодняшнего поединка двух бывших первых ракеток планеты Виктория Азаренко имела преимущество и выигрывала 3:1. После этого румынка полностью завладела инициативой и, взяв 5 геймов подряд, победила 6:3. Во второй партии борьбы не получилось - Симона Халеп играла гораздо сильнее и почти без сопротивления взяла верх - 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Симона Халеп. Фото организаторов турнира

На старте одиночного разряда Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) победила француженку Ализе Корне (51) - 6:4, 6:4, а затем уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович (49) - 6:2, 6:0.

В поединке за выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" Симона Халеп (7) будет соперничать с победителем матча между словенской теннисисткой Полоной Херцог (60) и юной американкой Кори Гауфф (313).

В парном разряде Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли в 1/8 финала, где сыграют со словенско-шведским тандемом Тамара Зиданшек / Ребекка Петерсон.-0-