Азаренко, Соболенко и Саснович проиграли свои матчи в 1/8 финала парного разряда на турнире в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусские теннисистки потерпели поражения в своих матча 1/8 финала парного разряда на турнире в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд - 4:6, 3:6.

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс проиграли румынской паре Ирина Мария Барэ / Михаэла Бузарнеску - 6:1, 3:6, 7:10.

Александра Саснович и украинка Леся Цуренко оказались слабее латвийско-российского тандема Елена Остапенко / Вера Звонарева - 6:1, 1:6, 8:10.

Сегодня белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма поспорят за выход в четвертьфинал с канадско-китайской парой Габриэла Дабровски / Сюй Ифань. В 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, встретится с первой ракеткой планеты японкой Наоми Осакой.-0-